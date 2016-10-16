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    Столыпин: «Видно, что «Оренбург» становится взрослее, соответствует уровню Премьер-лиги»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин высказал мнение о первой победе клуба в РФПЛ в рамках 10-го тура чемпионата России над «Томью» (3:1). По мнению Столыпина, оренбургский клуб прошел период адаптации в российском первенстве.

    «Дело не в том, что «долго», а в том, что мы были уверены, что эти победы придут. Я всегда говорил, что верю в команду и верю в тренера. Сколько у меня не выпытывали: «А может пора»… Нет, не пора! Все идет правильно. Нужно было время на адаптацию. Я думаю, что адаптацию мы уже прошли. По крайней мере, видно, что команда становится взрослее, соответствует уровню Премьер-лиги.

    Мы дальше будем только наращивать, не снижая оборотов. Да, мы находимся в нижней части турнирной таблицы, но у нас задача – остаться в РФПЛ. Эту задачу мы будем решать», – заявил функционер.

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2016 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 17 октября 2016, 03:05

      Всё правильно - нельзя без борьбы и звиздюлей перейти на более высокий уровень. Тумаки, нервотрёпки, разборы... Но главное - уже есть перспективная команда с амбициями, а опыт и уверенность придёт, с каждой игрой. Так закалялась сталь, и росла морозостойкая пшеница. Оренбург- крепкий орешек, верю в вас. С ув.

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