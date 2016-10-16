Шатов: «Приятно было забить в Екатеринбурге»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о матче 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0). Напомним, Шатов является воспитанником уральского футбола.

«Всегда приятно возвращаться в родной город, где я рос, где прошел становление как футболист. Правда уже много времени прошло и воды утекло. Но все равно было приятно забить в Екатеринбурге. Однако самое главное, что мы добились тяжелой победы в тяжелом матче, и не позволили оторваться соперникам по турнирной таблице.

Провели неплохой первый тайм, а вот второй оставлял желать лучшего. Но после игр за сборную всегда непросто всем собраться. У многих ребят были сложные перелеты, непростые игры. В прошлом году как раз после перерыва потеряли много очков. Хорошо, что сейчас выиграли», – заявил хавбек.