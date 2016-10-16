Шох: «Урал» мог выжать и ничью, но не хватило фарта»

Спортивный директор «Урала» Рохус Шох прокомментировал итоги матча 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). По словам функционера, уральский клуб мог рассчитывать на ничью.

«Если говорить по игре, то я не скажу, что «Зенит» был сегодня сильнее. А если говорить о классе, то это безусловно. Первый тайм был за «Зенитом», а второй тайм – за «Уралом». Надо понимать, что есть разница в исполнительском мастерстве: в «Зените» для чемпионата России собраны игроки очень высокого уровня. Но по самой игре могу сказать, что «Урал» выглядел достойно во всех отношениях. Могли, откровенно говоря, из этой ситуации выжать и ничью, но не хватило нам фарта

Я очень давно в футболе. Вопросы судейства были всегда, но такова сама игра. Сколько будет эта великая игра, столько будут и вопросы по судейству. И не решить все это предложениями о введении видеоповторов, что может вообще убить дух игры. Это не хоккей. А футбол соткан из ошибок, в том числе и судейских. Какой-то предвзятости я не вижу, поэтому чего нам бояться? Вот посмотрите: против «Зенита» было великолепное судейство, думаю, что такое же будет и со «Спартаком», – заявил Шох.