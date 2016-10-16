Байдачный: «Нынешний «Спартак» создавал Аленичев, а теперь другие пользуются плодами его трудов»

Иногда его наработки прям невооруженным взглядом видны. Например, вчера сохраняли счет 1-0 вместо того, чтобы сделать счет 5-0 с командой, которая играет в девятером. Типичная трусливая тактика недотренера Аленичева, которую болельщики Спартака были вынуждены смотреть целый сезон. Надеюсь Карерра эту Аленичевскую дурь из футболистов выбьет.
Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне играет по наработкам уволенного ранее наставника Дмитрия Аленичева. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.
«Нынешний «Спартак» создавал Аленичев, он их готовил, а теперь другие пользуются плодами его трудов. Красно-белые все еще принадлежат Дмитрию. Для меня его увольнение непонятно. Сегодня у «Спартака» тоже была длительная серия неудачных игр, однако нынешний наставник еще работает», – сказал Байдачный.