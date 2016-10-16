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    Байдачный: «Нынешний «Спартак» создавал Аленичев, а теперь другие пользуются плодами его трудов»

    Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне играет по наработкам уволенного ранее наставника Дмитрия Аленичева. Отметим, что на данный момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.

    «Нынешний «Спартак» создавал Аленичев, он их готовил, а теперь другие пользуются плодами его трудов. Красно-белые все еще принадлежат Дмитрию. Для меня его увольнение непонятно. Сегодня у «Спартака» тоже была длительная серия неудачных игр, однако нынешний наставник еще работает», – сказал Байдачный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2016 16:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 16 октября 2016, 19:19

      Иногда его наработки прям невооруженным взглядом видны. Например, вчера сохраняли счет 1-0 вместо того, чтобы сделать счет 5-0 с командой, которая играет в девятером. Типичная трусливая тактика недотренера Аленичева, которую болельщики Спартака были вынуждены смотреть целый сезон. Надеюсь Карерра эту Аленичевскую дурь из футболистов выбьет.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 16 октября 2016, 18:28

      Не так уж много плодов его работы

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2016, 17:50

      Ну не мог он создать мотивацию игрокам,и если по ходу матча проигрывала команда тыкался как беспомощный котенок.

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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 16 октября 2016, 17:24

      А че когда проигрывать Спартак начал не говорили, что это команда Аленичева??? а как выиграл, пусть и коряво, так снова она стала Аленя.....

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      Рейтинг: +1191

      ttter 16 октября 2016, 17:05

      Чем?чем?Спартак играет засчёт отдельно взятых игроков и это всё что осталось от Аленичева,ну физическую подготовку не считаем

      4
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