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    Луческу: «Павлюченко фолил, как Кудряшов. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) оценил работу рефери и отметил тот факт, что в очередной раз петербуржскую команду рассуживают московские арбитры.

    «Единственное, что мне неясно, так это то, что это шестая игра, когда нас судят московские арбитры. И в украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом», – сказал Луческу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.10.2016 16:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 16 октября 2016, 19:13

      Отвечу словами Луческу: "Когда Зенит перестанет говорить о судействе возможно стенет реальным претендентом на чемпионство и конкурентом Спартака"

      4
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 16 октября 2016, 18:31

      судьи не способствуют развитию нашего футбола,лимит тоже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 16 октября 2016, 18:06

      Журналисты! Нет слова "петербуржский"! Учите русский язык, он вас кормит.

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 16 октября 2016, 17:42

      не надо опускаться до уровня свинарника, хотя наверное это заразно свиная секта

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4938

      polt 16 октября 2016, 17:21

      Судьи третий тур подряд косячат и все в порядке. Беспредел уже закончится?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 октября 2016, 17:07

      Замечание Мистера по-делу

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 16 октября 2016, 16:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ты то хоть не ной позорник

      -10
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > alll-1 16 октября 2016, 17:32

      позор - это спартак со своей игрой

      5
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