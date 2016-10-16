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    Скрипченко: «Со «Спартаком» хотелось бы сыграть так же, как во втором тайме с «Зенитом»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко высказал мнение об игре 10-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). По мнению специалиста, во втором тайме его команда действовала значительно лучше, чем в первом.

    «В первом тайме не получилось играть так, как мы хотели. На левом фланге было много забросов от Кришито, Жулиано врывался в свободные зоны и создавал проблемы. Мы внесли коррективы в перерыве, вышел Ставпец и мы это исправили. Но более высокий класс «Зенита» сказался. Второй тайм мне понравился в исполнении моей команды. Были моменты. Если бы случился гол, игра могла бы и 1:1 сложиться. Пошли вперед, пытались оказать давление, но пропустили. Что касается Чантурии, то он технически одаренный футболист, но у него много потерь в ключевых моментах. Это нас не устраивает. Ошибка Заболотного? Надо посмотреть. После матча разберем, есть ли вина вратаря. Со «Спартаком» хотелось бы сыграть так же, как во втором тайме с «Зенитом», – заявил Скрипченко в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 16:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 16 октября 2016, 17:50

      Урал! Мочи Спартак!!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +102

      Андрей32 16 октября 2016, 16:11

      В последнем предложении интервью "так же" (раздельно). Ну и в кавычки можно было бы прямую речь поместить. Да, я зануда в этом плане, но речь на подобных порталах должна быть грамотной

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