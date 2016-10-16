Осинов: «Удаление Кудряшова – вопиющая несправедливость»

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов выразил несогласие с рядом решений арбитра матча 10-го тура между «Спартаком« и «Ростовом» (1:0) Владиславом Безбородовым.

– Иван Данильянц сказал на пресс-конференции: «Мы уступили по счету, но не по содержанию игры». Как вам формулировка?

– Трудно не согласиться. «Ростов» в этом матче очень понравился. Думал, будет действовать вторым номером, но с первых же минут применил высокий прессинг, в обороне не отсиживался. В каких-то эпизодах даже переигрывал «Спартак». Все рухнуло после необъяснимого удаления Кудряшова.

– Полагаете, не заслуживал он красной карточки?

– Да какая красная?! Желтой было бы достаточно. Фол-то неумышленный, Зобнин травму не получил – сразу вскочил, побежал. Не понимаю, чем руководствовался Безбородов. Возможно, отголоски скандала в Петербурге, когда ростовский арбитр Сергей Иванов судил матч «Зенит» – «Спартак».

– Что скажете про удаление Сесара Наваса?

– Здесь к Безбородову никаких вопросов. Срыв атаки – вторая желтая. Здорово разобрался и с падением Комбарова в штрафной «Ростова». Пенальти там близко не было. Парень симулировал, заслуженно получил карточку. А вот удаление Кудряшова – вопиющая несправедливость! Обидно, что судья сломал игру, которая смотрелась на одном дыхании.

– «Ростов» вдевятером не рассыпался.

– Ребята – молодцы! Доказали, что с мастерством и характером у них порядок. Не сели в оборону, не играли на отбой, создавали моменты. Порой я забывал, что у «Ростова» на два игрока меньше! А какой шанс был у Нобоа? Если б не Ребров, «Спартак» мог упустить победу.