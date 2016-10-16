«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести Гризманна в качестве замены Руни

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, руководство «красных дьяволов» уже провело предварительные переговоры с испанским клубом на предмет трансфера 25-летнего француза. Английский клуб рассматривает форварда в качестве замены Уэйну Руни, который в скором времени может продолжить карьеру в одном из клубов Китая или США.

Сумма сделки по переходу Гризманна из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 80 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне нападающий провел за «матрасников» в Примере семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.