Рыжиков: «Задача «Рубина» – вернуть зрителей на трибуны. Флаг нам в руки»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал победу команды в матче с «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Важно было победить. Спасибо ребятам, что не расслабились. Если честно, уже забыли, когда играли на ноль. Надеюсь, что долго не будем пропускать. Молодцы все. У нас главная задача была при счете 1:0 надежно сыграть, как мы с Томском сыграли. Об этом тренер предупреждал, и я думаю, это получилось, забили два гола. Так что выстрелили и потом уже по счету играли. Может, много брака было, но ребята старались.

Наша задача – сделать так, чтобы стадион заполнялся хотя бы наполовину. А заполняться он будет при хорошей игре и хороших результатах. Флаг нам в руки», – заявил Рыжиков.