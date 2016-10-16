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    Семак мог возглавить «Рубин»

    Агент Шандор Варга отметил, что Сергей Семак вел переговоры с «Рубином».

    «Семак был для меня кандидатом номер один на пост главного тренера «Рубина». Мы с ним на эту тему встречались, разговаривали. Мой совет руководству был таким: взять своего тренера, который был бы близок клубу, работал или играл в Казани. Я говорил: растите вместе. Без супер расходов и покупок за сумасшедшие деньги.

    Я не могу раскрывать подробности переговоров, но Семак был готов к такому варианту. Он любит Казань как город. Его семья приезжает туда на отдых, к друзьям, которые у Сергея остались в Казани. Семаки летят не на Багамы, а в Казань! Это тоже что-то да значит», – заявил Варга.

    Источник: Спортфакт

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    16.10.2016 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 октября 2016, 14:01

      Посмотреть на работу Семака было бы интересно. Сразу ли в РФПЛ - большой вопрос?! Куда надёжнее ему самому проверить свои тренерские способности в ФНЛ. Но всякое бывает.

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