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    Серия А. Автогол Хандановича принес «Кальяри» победу над «Интером» и другие результаты

    В матче 8-го тура Серии А «Интер» на своем поле потерпел поражение от «Кальяри» со счетом 1:2. Отметим, что нападающий хозяев Мауро Икарди не сумел реализовать пенальти.

    В других встречах «Лацио» вырвал ничью с «Болоньей», «Сассуоло» одержал волевую победу над «Кротоне», «Дженоа» и «Эмполи» голов не забили.

    Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

    Дженоа – Эмполи – 0:0

    Удаление: Лазович, 34 – нет.

    Интер – Кальяри – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мариу, 56; 1:1 – Мельчорри, 71; 1:2 – Ханданович, 85 (в свои ворота).

    Лацио – Болонья – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хеландер, 10; 1:1 – Иммобиле, 90 (с пенальти).

    Сассуоло – Кротоне – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фальчинелли, 2; 1:1 – Сенси, 83; 2:1 – Иеммелло, 86.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 17:57
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