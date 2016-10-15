Панюков: «В России интерес к футболу выше, чем в Португалии»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Панюков, ныне выступающий за «Брагу», заявил, что в Португалии интерес к футболу стоит ниже, чем в России, а также отметил равный уровень португальского и французского чемпионатов.

– В августе вы подписали контракт с «Брагой» и уже успели провести несколько игр за вторую команду. К новому чемпионату адаптировались?

– Привыкаю еще. Если сравнить по уровню с чемпионатом Франции, то примерно одинаково. В Португалии больше резервных команд, играющих во втором дивизионе. Во Франции они обычно выступают в четвертом или пятом.

– Советовались с соотечественниками, играющими в Португалии, перед тем как перебраться в «Брагу»?

– Да у меня есть человек, с которым надо советоваться (смеется). Этот человек сказал ехать сюда – я и поехал.

– Интерес к футболу в Португалии высокий?

– Не сказал бы. В России повыше будет. На основу «Браги» тысяч двадцать ходит, на вторую команду где-то полторы. Разница существенная.