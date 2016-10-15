Калиниченко: «Мельгарехо – универсальный игрок, он может заменить Промеса в матче с «Ростовом»

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко считает, что команде будет тяжело найти полноценную замену травмированному Квинси Промесу. Однако, по его мнению, в частичной мере это может сделать полузащитник Лоренцо Мельгарехо, обладающий необходимым универсализмом. Напомним, 24-летний голландец не примет участия в сегодняшнем поединке 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» из-за сильного ушиба стопы.

«Полноценно заменить голландца действительно сложно. Тем более он впервые пропустит матч в чемпионате России за все время пребывания в «Спартаке». Мы привыкли, что это лидер, ключевой исполнитель. Но при этом другие футболисты получат шанс. Кто? Например, Мельгарехо. Я, правда, слышал, что клуб собирается зимой его продавать. Но пока-то парагваец в команде. Мне Лоренцо всегда нравился. Универсальный футболист с очень хорошими данными», – сказал Калиниченко.