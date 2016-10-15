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    Андреев: «Сомневаюсь, что «Спартак» взломает оборону «Ростова» без Промеса»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев подверг сомнению способность «Спартака» без Квинси Промеса забить в очном противостоянии команд в рамках 10-го тура РФПЛ.

    «Матч «Спартак» – «Ростов» может получиться красивым и зрелищным, но не результативным. Словом, в субботу на «Открытие» мы, наверное, не увидим повторения игры РоссияКоста-Рика. Ростовчане очень здорово обороняются. Сомневаюсь, что красно-белым удастся взломать их защиту без Квинси Промеса.

    У «Спартака» три поражения кряду, а у «Ростова» в прошлом туре была победа над ЦСКА. Правда, это было две недели назад. Скажем так, у «Ростова» настроение чуточку лучше, чем у красно-белых. Кто победит? Кто окажется сильнее, тот пусть и выиграет», – заявил Андреев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2016 11:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +973

      Krics 15 октября 2016, 16:21

      Главное без судейских ляпов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11371

      alp 15 октября 2016, 16:19

      Ростов силен, спартаку грозит разгром!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2016, 15:14

      Я тоже сомневаюсь, побольше бы таких Промесов в нашем чемпионате, и, думаю в Фифа мы бы выглядели намного лучше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 октября 2016, 15:11

      главное что бы судьи не дрогнули по прессом истерик.. Ростову удачи со Спартаком будет трудно

      -2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 октября 2016, 14:39

      Спартак свою взломалку сломает.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 15 октября 2016, 14:29

      Если они очкуют уже сними так играть... то что было бы если еще и игрокам ростова долги отдали бы

      3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 15 октября 2016, 13:38

      спартак уже сдулся

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 октября 2016, 13:32

      Вот в такой игре Спартак,и должен доказать,что он претендент на Лигу Чемпионов.Идеальная проверка с Ростовом...

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 октября 2016, 12:57

      Ростов Чемпион! Удачи, и ПОБЕДЫ!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +8124

      nik55 15 октября 2016, 12:48

      не сомневайся--вскроют раза 3

      -1
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