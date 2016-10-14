Фернандес: «Говорить по-русски мне пока сложно»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, как продвигается изучение русского языка, а также прокомментировал ситуацию с Романом Еременко.

«Говорить по-русски мне пока сложно. Но каждый день я беру уроки. Я хочу как можно скорее овладеть языком. Надеюсь, через год я сумею дать интервью без переводчика.

Еременко – отличный футболист, все знают, что он помогает нам. Но те, кто у нас сейчас есть в обойме, тоже играют прекрасно. У команды вообще отличная подборка футболистов. Но, конечно, его нам не хватает. Я не обращаю внимания на слухи, что у Ромы может быть допинг. Слухи мне не интересны. Я не хочу даже об этом знать», – сказал Фернандес.