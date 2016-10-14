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    Боккетти: «Не узнаю арбитров! В матчах «Спартака» свистят в одну сторону!»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил сомнение в объективности судейства в матчах с участием московской команды.

    «Честно, не понимаю, что происходит. В трех последних турах – с «Оренбургом», «Уфой» и в Петербурге – просто не узнаю арбитров! Они изменились до неузнаваемости. Как? Да свистки дают в одну сторону! В начале сезона такого не бывало.

    Остается только догадываться, что произошло. Может быть, это совпадение. А может, результат того, что сейчас всем стало окончательно ясно: в новом сезоне «Спартак» всерьез претендует на победу. В Италии судьи тоже небезгрешны. Но разве одна ошибка в матче – серьезная проблема? А вот постоянные свистки в пользу соперников – совсем другое дело», – сказал Боккетти.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.10.2016 22:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +933

      alll-1 15 октября 2016, 11:42

      только бомжекони этого упорно не признают

      0
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 15 октября 2016, 00:32

      Заговор, кругом враги, будьте бдительны, судьи - судят, рыбаки - рыбачат, надо толочь воду в ступе быстрее. Все смотрят на меня подозрительно, когда идут ко мне навстречу. Совпадение - не думаю.

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 октября 2016, 00:01

      вся команда весь админ истерит не успокоится..позор плять.

      4
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      Рейтинг: +592

      spaike > Chernyi Lis 15 октября 2016, 03:53

      Странно что все игроки переходящие в Спартак заболевают этой болезнью(начинают ныть про судейство), при том что большинство сдает в уровне игры(но про это никто из них говорить не хочет)

      3
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      Рейтинг: +12

      Vovaspb 14 октября 2016, 23:39

      так верните Червиченко.

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 октября 2016, 23:26

      Да, Сальваторе, ты выбрал не ту команду.
      Судьи от Кипра и до Дальнего Востока, от Дальнего и до Питера всегда свистят не в пользу Спартака. Такова судьба этой команды.

      4
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      Рейтинг: +166

      Ник17 14 октября 2016, 23:19

      Ахаха нытики вернулись

      2
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 14 октября 2016, 23:13

      пистец, слёзы, слёзы, слёзы, играйте уже, олухи ссаные, с Уфой на домашнем стадионе он жалуется на судейство, просто смех

      4
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      Рейтинг: +93

      pravda 14 октября 2016, 23:11

      про игру говорят меньше чем про судей ... печаль

      1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 14 октября 2016, 22:58

      перестали прислуживать спартаку, не у знаю судей, наверное у федуна денег на них не хватает

      3
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 14 октября 2016, 22:37

      Не узнаю арбитров- перестали свистеть в сторону Спартака)))

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > aguila_real 14 октября 2016, 22:45

      Спартак в этом сезоне не одного пенальти даже не пробил.

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