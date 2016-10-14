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    Слуцкий: «С «Монако» Акинфеев должен сыграть»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

    – В команде серьезные кадровые перестановки. На ключевые позиции вводятся новые игроки. Приняли решение играть на контратаках, но не реализовали некоторые моменты

    – Как оцените игру Гордюшенко?

    – Его главной задачей было не ошибиться. В целом, для дебюта он сыграл очень достойно.

    – Что скажете по Дзагоеву?

    – Пока он не тренируется в общей группе. Прогнозы давать сложно.

    – Как удалось заменить Еременко?

    – Натхо – игрок другого плана. Поэтому из-за потерь лидеров приходится перестраивать игру

    – Почему не играл Акинфеев?

    – Вы все знаете о его проблемах со здоровьем. Пока он только начал легкие тренировки. На матч с «Монако» прогнозы положительные. Должен сыграть.

    – Вы недовольны игрой Траоре?

    – Он остался в запасе из-за того, что по семейным обстоятельствам пропустил несколько тренировок, – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2016 22:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +62

      NoN141 15 октября 2016, 15:18

      Будет круто - если его АнтиРекорд на игре с Монако закончится.
      Но я жду это каждый матч в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 15 октября 2016, 14:55

      рекорд надо обновлять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 15 октября 2016, 13:37

      Надо надо нагибать французов, ЦСКА вперед за Россию !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 15 октября 2016, 04:18

      конечно должен сыграть дырофей-надо новые рекорды ставить

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 октября 2016, 00:52

      Ага, сыграть и обязательно пропустить. Я ради этого смотрю все матчи конюшни в ЛЧ.

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Aztec58 15 октября 2016, 01:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Значит ты ебло

      -4
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      Рейтинг: +1381

      marslond 14 октября 2016, 23:40

      Рекорд требует продолжения.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 октября 2016, 22:45

      По мне так лучше Чепугова попробовать на рамах, шансов на то, что не впустят заметно побольше...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ivanthebest 15 октября 2016, 01:28

      ахаха) конедрочеры заминусили... у Вас Игорян что, вместо Саши Грей висит на стенках?) Клоуны блеать...

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 14 октября 2016, 22:28

      Выздоравливай, Игорь, рекорд сам себя не обновит.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 октября 2016, 22:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обязательно!Рекорд нужно обновлять с постоянной периодичностью!

      -4
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Тraumtanzеr 15 октября 2016, 01:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мозги тебе надо обновить

      -6
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Rzn_za_cska 15 октября 2016, 15:12

      а тебе взгляд на людей.

      2
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