Месси и Умтити готовы принять участие в матче против «Депортиво»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что лидер каталонцев Лионель Месси восстановился от повреждения и готов сыграть в матче очередного тура Примеры против «Депортиво». Также, по словам наставника, к игре готов защитник Самуэль Умтити.

«Месси и Умтити готовы играть. Лео тренируется в общей группе со среды и выглядит просто прекрасно. Чтобы вернуть физическую форму в полной мере, нужно играть. Мы поговорим с ним об этом завтра. Но в целом, он готов, как и Самуэль. Это же касается и Суареса. Мне он ничего не говорил о своей усталости. Некоторые игроки имели меньше времени на восстановление из-за длительных переездов, но все находятся в опитамальной форме», – заявил специалист.