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    АПЛ. «Манчестер Сити» не сумел обыграть «Эвертон» и другие результаты

    В матче 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле не сумел обыграть «Эвертон» – 1:1. Отметим, что в данной игре хозяева не сумели реализовать два одиннадцатиметровых удара.

    В других встречах «Борнмут» разгромил «Халл Сити», «Арсенал» в непростой борьбе одолел «Суонси», «Сток Сити» благодаря дублю Джо Аллена обыграл «Сандерленд», «Вест Бромвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Борнмут – Халл Сити – 6:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Дэниелс, 5; 1:1 – Мэйсон, 34; 2:1 – Кук, 41; 3:1 – Станислас, 45 (с пенальти); 4:1 – Станислас, 65; 5:1 – Уилсон, 83; 6:1 – Гослинг, 88.

    Арсенал – Суонси – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 26; 2:0 – Уолкотт, 33; 2:1 – Сигурдссон, 38; 3:1 – Озил, 57; 3:2 – Борха, 66.

    Удаление: Джака, 70 – нет.

    Манчестер Сити – Эвертон – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 64; 1:1 – Нолито, 72.

    Вест Бромвич – Тоттенхэм – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Шадли, 82; 1:1 – Алли, 89.

    Сток Сити – Сандерленд – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Аллен, 8; 2:0 – Аллен, 45.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2016 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 15 октября 2016, 20:24

      Джо Аллен пушка. Зря Ливерпуль продал.

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