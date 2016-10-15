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Судьи
Главный судья:
Кевин Фрэнд (Лестершир)

Вест Бромвич - Тоттенхэм

15.10.2016, Суббота, 17:00 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Англия. Премьер-лига, 8 тур Вест Бромвич - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
25 апреля, понедельник 22:00 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич
15 тур
5 декабря, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:3 Тоттенхэм
5 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Тоттенхэм 0:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
34 тур
12 апреля, суббота 18:07 Вест Бромвич 3:3 Тоттенхэм
18 тур
26 декабря, четверг 19:00 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 17:30 Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм
2 тур
25 августа, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
3 января, вторник 23:45 Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич
13 тур
26 ноября, суббота 19:00 Вест Бромвич 1:3 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:2 Вест Бромвич
4 тур
11 сентября, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
35 тур
2 мая, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич
20 тур
28 декабря, воскресенье 17:00 Вест Бромвич 2:0 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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