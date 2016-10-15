Примера. «Барселона» отправила четыре безответных гола в ворота «Депортиво»

В матче 8-го тура Примеры «Барселона» на своем поле одержала разгромную победу над «Депортиво», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0.

Отметим, что дубль в составе каталонского клуба провел Рафинья. Еще один гол себе в актив занес Лионель Месси, недавно восстановившийся от травмы.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Барселона – Депортиво – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Рафинья, 31; 2:0 – Рафинья, 36; 3:0 – Л. Суарес, 43; 4:0 – Месси, 58.

Удаление: нет – Лауре, 65.

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