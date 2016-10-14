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    Данильянц: «Турнирная таблица «Ростов» не интересует, волнует только грядущая встреча со «Спартаком»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, встреча состоится 15 октября на стадионе «Открытие Арена» в 19:30 по московскому времени.

    «Готовились к «Спартаку» в обычном режиме. Подготовку осложнило лишь то, что некоторые наши футболисты участвовали в матчах за свои национальные сборные. Конечно, к завтрашнему дню они все уже будут в обойме, но готовились игроки к матчу по-разному.

    Сильные стороны «Спартака»? Команда хорошо играет в этом году, к тому же на данный момент коллектив Массимо Карреры идет на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, у них есть уверенность в своих силах. Думаю, «Спартак» по-чемпионски разберется с теми поражениями-осечками, которые случились, и завтра предстанет перед «Ростовом» сильной командой. Наше отношение к сопернику таково, что мы готовимся к игре с сильной командой, которая по праву занимает свое место. В принципе, у Курбана Бекиевича к любому сопернику такое отношение, а здесь еще и особенный случай — играешь с командой-лидером.

    Сложно сказать, будет ли на «Спартак» давить то, что при определенном исходе они могут потерять лидирующее место в таблице после этой встречи, да и это не наши проблемы. Нас, как и прежде, турнирная таблица точно не интересует, волнует только грядущая встреча со «Спартаком»", – заявил наставник донской команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2016 14:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 18:31

      Оптимизм и реализм тренера Ростова радует, удачи дончанам)))

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 октября 2016, 15:59

      Ростов победит

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