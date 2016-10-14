Зарплата Плетикосы в «Ростове» составляла 166 тысяч рублей в день

Зарплата бывшего голкипера «Ростова» Стипе Плетикосы составляла почти 5 миллионов рублей в месяц, немногим более 166 тысяч в день, передает «Чемпионат-Ростов». Футболист перешел в донской клуб в 2011 году из московского «Спартака» транзитом через английский «Тоттенхэм».

Тогда генеральный директор ростовского клуба Юрий Белоус приложил не мало усилий, в том числе и финансовых, чтобы первый номер сборной Хорватии подписал контракт с середняком российской премьер-лиги. Сам Плетикоса рассчитывал просто дождаться межсезонья и перейти в топ-клуб, но по окончанию полугодового соглашения подписал новое.

В 2015 году голкипер покинул Ростов-на-Дону и подписал контракт на несколько месяцев с испанским «Депортиво», после чего завершил игровую карьеру.