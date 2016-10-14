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    Зарплата Плетикосы в «Ростове» составляла 166 тысяч рублей в день

    Зарплата бывшего голкипера «Ростова» Стипе Плетикосы составляла почти 5 миллионов рублей в месяц, немногим более 166 тысяч в день, передает «Чемпионат-Ростов». Футболист перешел в донской клуб в 2011 году из московского «Спартака» транзитом через английский «Тоттенхэм».

    Тогда генеральный директор ростовского клуба Юрий Белоус приложил не мало усилий, в том числе и финансовых, чтобы первый номер сборной Хорватии подписал контракт с середняком российской премьер-лиги. Сам Плетикоса рассчитывал просто дождаться межсезонья и перейти в топ-клуб, но по окончанию полугодового соглашения подписал новое.

    В 2015 году голкипер покинул Ростов-на-Дону и подписал контракт на несколько месяцев с испанским «Депортиво», после чего завершил игровую карьеру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2016 13:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 октября 2016, 11:44

      зарплата Это О составляла около 127 тысяч рублей.... за минуту, проведенную на поле!!!!!!!!!!!!!!!!!! Каково?

      0
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 14 октября 2016, 21:07

      не плохая зарплата)))

      0
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      Рейтинг: +550

      Жентус 14 октября 2016, 19:11

      Он получал около 1 миллиона долларов в год, нынче и больше получает большинство

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 14 октября 2016, 17:44

      Зачем ворошить старое??? Лучше пишите сколько получают кокорин, Головин и другие футболишки

      0
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 > АлёшкА91 14 октября 2016, 18:19

      Че у Кокорина считать-то, берем его зарплату в 3 млн. евро (может и больше с учетом премиальных), делим на 365 дней и умножаем на 70 (за евро) и получаем примерно 575 342 рубля в день)))))) мне надо 4 года работать что бы получить столько(((((((( в СССР за такие деньги с середины поля мячи бы в девятку ложили, а эти иногда по мячу промахиваются.....

      1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 14 октября 2016, 15:49

      эмм. когда не хватает новостей можно писать моменты из биографии футболистов)

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 14 октября 2016, 15:10

      Да наверно это и есть лучший вратарь российского чемионата

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 14 октября 2016, 14:34

      По вратарским меркам вполне приличная зарплата)))

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 14 октября 2016, 14:27

      Может даже лучший вратарь который играл в России! Спасибо за матчи!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > ВoВ 14 октября 2016, 16:58

      Точно лучший!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 октября 2016, 14:08

      Отличный вратарь, спасибо за игру в Ростове.

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      Рейтинг: +217

      Salamоn 14 октября 2016, 14:03

      Отличный вратарь!Много матчей тащил за любой клуб

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