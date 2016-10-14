Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фергюсон хотел продать Роналду не в «Реал», а в «Барселону»

14 октября 2016, 13:03
5

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон хотел продать нападающего «Реала» Криштиану Роналду в «Барселону». Как только наставник манкунианцев понял, что не сможет удержать футболиста в своей команде, он предпринял все меры, чтобы португалец перешел не в мадридский клуб. Сообщается, что Фергюсон даже связывался с представителями «Барселоны» и предлагал им футболиста, однако получил отказ.

О желании Криштиану Роналду уйти в «Реал» Фергюсон якобы узнал в 2007 году, но сумел убедить его продлить контракт до 2012 года. При этом «Реал» был готов выплатить сумму отступных за португальца, но Фергюсон сумел убедить форварда остаться до 2009 года, когда и состоялся переход.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Реал Барселона Роналду Криштиану Фергюсон Алекс
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
de bruyne
1476454241
Конечно откажут... зачем столько платит за игрока запаса... Барселоне и без него есть кому пенальтя забивать
Ответить
Luis Figo
1476455291
если бы перешел бы то они с Месси выигрывали бы все подряд в течении долгих лет! )))
Ответить
жеха87
1476549448
Просто Ферги был зол на Реал за то что они у него увели Бекхэма и Ван Нистелроя!
Ответить
XaXatyn
1476567060
Интересно было бы посмотреть на их игру с Месси!
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
3
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Все новости
Все новости
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
Вчера, 14:56
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
Вчера, 13:37
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
Вчера, 12:27
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
Вчера, 11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 11:10
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
Вчера, 09:47
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
Вчера, 01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+