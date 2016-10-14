Фергюсон хотел продать Роналду не в «Реал», а в «Барселону»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон хотел продать нападающего «Реала» Криштиану Роналду в «Барселону». Как только наставник манкунианцев понял, что не сможет удержать футболиста в своей команде, он предпринял все меры, чтобы португалец перешел не в мадридский клуб. Сообщается, что Фергюсон даже связывался с представителями «Барселоны» и предлагал им футболиста, однако получил отказ.

О желании Криштиану Роналду уйти в «Реал» Фергюсон якобы узнал в 2007 году, но сумел убедить его продлить контракт до 2012 года. При этом «Реал» был готов выплатить сумму отступных за португальца, но Фергюсон сумел убедить форварда остаться до 2009 года, когда и состоялся переход.