Полузащитник «Кубани» Алейник: «Задачу выхода в РФПЛ перед нами никто не снимал»

Полузащитник «Кубани» Олег Алейник поделился мыслями относительно текущего турнирного положения команды, а также рассказал о задачах, стоящих перед краснодарским клубом.

«Я бы не сказал, что у нас большая ротация в составе. Перед встречей с «Динамо» у нас уже был наигранный костяк игроков, хотя в первых турах, соглашусь, были изменения. У Краснодара есть все, чтобы вернуться в элиту российского футбола. Осталось только наладить игру. Перед нами стоит задача выхода в РФПЛ, ее никто не снимал. И даже сейчас она выполнима. До конца первого круга еще много матчей, а отставание от зоны стыков не очень велико. Когда я играл за «Волгарь», мы и большее отыгрывали, правда, затем уже проигрывали в стыках «Анжи». Не думаю, что какие-то проблемы у нас могут возникнуть сейчас, все в наших руках», – заявил футболист.

Полную версию интервью с полузащитником «Кубани» Олегом Алейником можно прочитать здесь.