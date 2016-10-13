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    Каррера: «До приезда в Россию никогда не слышал о Бердыеве»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова».

    – В строю после долгого перерыва все защитники «Спартака». Возможны ли перестановки в обороне после неудачного матча с «Зенитом»?

    – Рассматриваю разные варианты. У меня будет время подумать сегодня и завтра.

    – Слышали о тренере Бердыеве и «Ростове» до приезда в Россию?

    – Нет, никогда не слышал. Не обращал внимания на российский футбол так пристально. Теперь же знаю, что он очень хороший тренер, он привел клуб в Лигу чемпионов.

    – Можете сказать, что «Ростов» неудобная команда для вас, ведь играет она в схожей манере.

    – Они хорошо закрываются, будем предпринимать меры, чтобы найти свободные зоны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2016 17:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +111

      baddy 14 октября 2016, 04:29

      Как же не слышал о Курбане, который же свой Рубин и всю республику обворовывал.

      0
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 13 октября 2016, 18:38

      Не знать человека, отобравшего у Барселоны 4 очка (3 на Камп Ноу), .... нечем гордиться.

      -1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 13 октября 2016, 18:20

      Посмотрим что ты сделаешь у тебя состав сильнее ростовского, если не выйграешь то покажешь свою цену она будет ниже аленевской и команда построеная им а не тобой, т.к работы в обороне не видно вообще что было то и осталось

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2016, 18:10

      Вот и узнаешь Бердыева в матче с Ростовом)))

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