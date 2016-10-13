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    Калачев: «Не думаю, что отсутствие Промеса может стать ключевым моментом матча»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, матч состоится 15 октября в Москве.

    «Конечно, со «Спартаком» будет сложно. Соперник играет дома, при своих болельщиках. Думаю, они будут агрессивно идти в атаку, но нас этим не испугать. Мы наверняка будем действовать в своем стиле. «Спартак» изменился после прихода Карреры. Наш соперник стал хорошо выглядеть, провел хорошую победную серию.

    Что касается травмированного Промеса, то он играет большую роль в «Спартаке», но в этой команде есть кому его заменить. Не думаю, что его отсутствие может стать ключевым моментом матча. Там собраны хорошие футболисты — это сильный клуб. Спартаковцы каждый год идут в лидирующей группе, но в конце всегда чего-то не хватает. Посмотрим, что будет в этом сезоне», – заявил белорусский футболист.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.10.2016 16:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 октября 2016, 20:56

      Тимохе с Гацканом желаю не получить красную, а Мевле не притащить пенальти. За все остальное не волнуюсь вообще - хоть с Промесом, хоть без него.

      0
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      Рейтинг: +104

      M.B. 13 октября 2016, 16:47

      Браво.Не забудьте рассчитаться за сентябрь 2015.
      Минимум, как в апреле 2016.

      2
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      Рейтинг: +29

      Дарумаш 13 октября 2016, 16:43

      Удачи и победы Ростов! Судья будет против вас.

      5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 октября 2016, 16:33

      Браво Тимовей!!!......всей команде такого оптимизма, желаем победы)))

      3
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