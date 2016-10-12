Бюттнер: «Мне подходит «Динамо», как и жизнь в Москве»

Защитник «Динамо» Александр Бюттнер после перенесенного матча 13-го тура ФНЛ с «Химками» (0:0) заявил, что ему нравится выступать за бело-голубых и жить в Москве. Также голландец отметил, что уже понял, с чем ему придется столкнуться в поединках с командами из ФНЛ.

«Сейчас я хочу остаться в «Динамо», мне нравится Москва. Мне подходит этот клуб, как и жизнь в этом городе. Поэтому я на 100 процентов хочу играть за «Динамо». Я не играл за бело-голубых семь-восемь месяцев, чувствую, что еще не набрал оптимальную форму. Чем больше игр сыграю, тем лучше буду себя чувствовать. Я рад снова выходить на поле в основном составе.

Мне хватило одной игры, чтобы понять, что такое ФНЛ. Играть здесь сложно, потому что ты играешь против команд, где 11 человек обороняются и стараются иногда контратаковать. Я думаю, что «Динамо» старается играть в футбол, но если вы выдели, как играли сегодня «Химки», то они не играли в футбол, они просто старались не пускать мяч на свою половину. Плохо, что нам не удалось выиграть», – сказал Бюттнер.