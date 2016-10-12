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    Депутат Госдумы: «В России серьезные проблемы с футболом. О победе на ЧМ-2018 можно забыть»

    Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА национальная команда займет самое низкое место в своей истории.

    «После проигрыша Коста-Рике не удивляет, что в рейтинге ФИФА нас обгонят Сенегал и ДР Конго. Российский футбол идет вниз. Предыдущее поколение уже уходит, а молодежи, способной бороться на равных с другими сборными, у нас нет. Проблемы у нас серьезные, поэтому их нужно решать начиная с детско-юношеского футбола. У нас есть совместная программа с немецким футбольным союзом по подготовке детей от 9 до 14 лет.

    Необходимо как можно быстрее внедрять ее в жизнь. Думаю, через 6-8 лет она принесет первые плоды. Сейчас можно забыть о победе на домашнем чемпионате мира. Очень жаль Станислава Черчесова. Он хороший мужик, но сделать ничего не сможет», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2016 15:16
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +483

      headdevil 12 октября 2016, 23:09

      Кэп

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      Рейтинг: +103

      romario605 12 октября 2016, 22:11

      А кто думал что наши могут взять бронзу на евро? А депутаты пусть занимаются своими делами, если есть таковые..... Нужно верить в свою страну и в своих футболистов, вера и поддержка делает многое, а тролить ума много не нужно.

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM 12 октября 2016, 21:53

      О какой, нафиг, победе на чемпионате мира он тут рассуждает?! Это только в самых отмороженных умах могла такая глупость возникнуть. Некем побеждать и давно уже некем. Бронза на ЧЕ - удачное стечение звезд и фарт Хиддинка. Ну, и азарт тогда был.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 октября 2016, 20:21

      умеют все только пи...еть ,а что либо стоящее сделать ни хера

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 октября 2016, 20:06

      В России серьёзные проблемы и с Госдумой, только что-то футболисты об этом в интервью не говорят!

      5
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      Рейтинг: +21

      Amir_001 12 октября 2016, 19:02

      Настоящая правда !!! Это вы увидите.никакого шанса нет,пока пенсионеры играют футбол

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2016, 18:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пока в РФС будут такие "специалисты" как И.Лебедев, рейтинг сборной РФ
      будет ниже и ниже.

      -4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > vladimir-7 12 октября 2016, 20:07

      Чёт в новости нигде не написано, что он из РФС. Видимо потому тебя и минусят.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2016, 18:42

      Депутат! Нашел чем хвастаться!

      1
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 12 октября 2016, 18:40

      О победе?))))

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 18:40

      Какой проницательный сынуля у Жириновского! А он ведь давно в РФС заседает и спрашивается какого хера у нас всё развалилось?

      5
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