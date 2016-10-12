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    Промес получил сильный ушиб стопы и может пропустить матч с «Ростовом»

    Участие полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова» находится под вопросом. Напомним, что футболист получил повреждение в игре за сборную Голландии против французов и был заменен на 16-й минуте встречи.

    Сегодня Промес прошел медицинское обследование, которое выявило у него сильный ушиб левой стопы. Сообщается, что решение об участии хавбека в матче с «Ростовом» будет принято накануне или в день игры.

    Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 15 октября на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.10.2016 14:25
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +11

      МяснойКомбинат 13 октября 2016, 13:56

      В Сухуми -востановиться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 13 октября 2016, 10:53

      самое главное здоровье!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 12 октября 2016, 22:38

      должен сыграть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 октября 2016, 20:08

      Здоровья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 октября 2016, 19:37

      Не будет Промеса-Ростову будет легче! Будет Промес-Спартаку легче не будет! Двушку Ростов отгрузит!

      -3
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 12 октября 2016, 19:15

      С Примусом иль без него,
      Надо добиваться своего.
      Ростов своего не будет сдавать,
      Надо выходить и играть.
      Сильнейший победит - это так,
      Просто я 50 лет болею за Спартак.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Diman67 12 октября 2016, 19:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      чую судья опять будет во всём виноват))

      -4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 октября 2016, 19:07

      Федун серьезно кинул Бердыева, пообещав выполнить все его требования, поэтому игра будет принципиальной!!! Удачи Ростову)))

      -1
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      Рейтинг: +1297

      compka 12 октября 2016, 18:45

      Промесу и Муссе Думбия - здоровья!

      Я за честный бой тренеров, без вмешательства судей и администрации.

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 12 октября 2016, 18:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      думаю побережет Каррета GT Промеса, дабы к 60 минуте будут гореть 0:3 будет отмазка!

      -4
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