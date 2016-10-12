Футболисты «Сокола» могут бойкотировать матч с «Динамо» из-за долгов

Капитан «Сокола» Владимир Романенко рассказал о тяжелой финансовой ситуации в саратовском клубе.

— Во вторник руководство клуба и ведущие игроки «Сокола» встречались с зампредом Правительства Саратовской области Иваном Кузьминым — какие-то подвижки есть?

— На данный момент сдвигов никаких. Человек из правительства, с которым мы беседовали, насколько я понял, не так давно введен в курс дела, а давать голословных обещаний он не стал. Кузьмин нас выслушал, сказал, что хочет нам помочь и до конца недели встретится с определенными людьми. После этого даст нам ответ. Рассчитываем, что он будет положительным.

— Так понимаю, не за горами бойкот тренировок?

— Некоторые ребята уже не хотели выходить на тренировки перед матчем с «Енисеем». Ситуацию сдержало то, что мы встречались с представителем власти — посмотрим, какие будут итоги. Если ничего не изменится, то команда не намерена ехать на следующий выезд к «Динамо». Понимаете, раньше мы вообще находились в вакууме. Будут ли деньги, когда — никто ничего не говорит…

— Долги большие?

— Перед ребятами, выступавшими, как и я, в прошлом сезоне, долги с прошлого года. Премиальные не платят с ноября, по зарплате не закрыты май, октябрь, сентябрь. Ладно, были бы предпосылки к стабилизации, но их нет. Знаете, как мы добираемся на выезды? В Нижнекамск ехали сначала на поезде до Самары, потом пересели в наш автобус. На нем же возвращались из Москвы после перелета в Тюмень. Существуем как команда второй лиги — почти везде на автобусе. Но это ж ФНЛ! У «Сокола» самый маленький бюджет в лиге, но и его не дают. Ребята ходят на тренировки пешком по 30 минут, потому что нет денег– это безобразие! У нас у семи игроков в этом году родились дети — на что жить? Сотрудники клуба за последние то ли 9, то ли 10 месяцев вообще получили всего две зарплаты… Хотя сумма долга вовсе не астрономическая.

— «Сокол» меж тем не проигрывает уже 8 туров — парадокс!

— 8 туров — это не случайность, а свидетельство того, что у нас есть команда, что ребята профессионально относятся к делу.