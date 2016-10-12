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    Луческу: «Самое позорное в футболе – это банкротство, а не понижение в классе»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о своих отношениях с президентами тех клубов, в которых ему довелось поработать, ставя в пример «Галатасарай». Именно при Луческу в «Галатасарае» произошли серьезные финансовые улучшения.

    «Я был очень привязан ко всем клубам, где играл или работал тренером. Самое позорное в футболе – это банкротство, а не понижение в классе. Когда я смотрю, как крупные румынские клубы, имеющие известность и бренд в мировом футболе, исчезают один за другим, мне просто хочется плакать.

    Именно поэтому я всегда старался выстраивать дружеские и теплые отношения с президентами клубов, где работал тренером. Я не ставил условий ни одному из владельцев о необходимости приобретения сверх дорогих игроков. Кроме того, я давал понять, что мы можем продать любого футболиста. Неприкосновенных игроков при современном развитии экономики быть не должно. Продав лидера команды, на его место хороший тренер всегда подыщет или вырастит адекватную замену.

    Думаю, если анализировать эту составляющую футбола, то я достиг в ней успеха. Я старался помогать клубам заработать деньги. Например, когда я пришел в «Галатасарай», то там было долгов на 150 миллионов долларов. На момент моего ухода мы вышли на уровень долга в 12-20 миллионов. За довольно короткий срок они выгодно продали 14 игроков, а клуб постоянно участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов. После этого подобное произошло со мной и в «Бешикташе», что подтверждает мои слова», – приводит слова Луческу «Футбол-Арена».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 11:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +628

      kanav67 12 октября 2016, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лапшу на уши вешает румын. Все время требует купить кого нибудь. При нем покупок раза в три больше, чем продаж. Где маржа?

      -12
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 12 октября 2016, 12:45

      Если вырастит из наших 3-5 молодых,которые заиграют в основе или будут востребованы в Европе, то будет Мирче респект и уважуха от всего Питера.

      10
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      ...
      Рейтинг: +11

      lozud4eg > dyema 12 октября 2016, 14:45

      Ради только этого, конечно,стоит "растить"

      2
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      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > dyema 12 октября 2016, 17:44

      Луческу привык лишь получать дорогих футболистов по его требованию. Какая молодежь, о чем ты говоришь?

      -3
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 12 октября 2016, 11:22

      Короче, Витселя точно продадут.

      2
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      Рейтинг: +11

      lozud4eg > neveldomha 12 октября 2016, 14:44

      И Дзюба с ним!

      -2
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > lozud4eg 12 октября 2016, 15:24

      за мяч

      -3
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