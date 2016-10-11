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    Чорлука: «В сборной все рассказывают, что у них хорошего в клубах. Я сижу, молчу и мечтаю»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о том, что летом мог покинуть московский клуб.

    – У вас было бурное лето. Какие только клубы вами не интересовались – «Бавария», «Фиорентина», «Бешикташ», наверняка «Вест Хэм», «Спартак»…

    – После чемпионата Европы всегда так. Все смотрят: сыграл хорошо – у тебя будет полно предложений. Хорватия была хороша на Евро-2016. Да, мы неудачно вылетели, но нас все равно оценили очень высоко. Европейские клубы стали интересоваться. Но вы видите – пока я здесь.

    – Был момент, когда еще чуть-чуть, еще полшага, и вы уже не в «Локомотиве»?

    – Честно? Был. Когда начался процесс смены руководства, мне две недели никто не звонил из «Локомотива». Я не знал, что там, в будущем. Я не мог в этот момент не думать о своей карьере, и на меня действительно выходили другие клубы.

    – Вы – пожалуй, лучший центральный защитник в России и точно один из лучших в Европе. У вас наверняка было предложение из Лондона – вашего любимого города, вас хотят видеть в Стамбуле, где любой футболист – маленький бог. Вас хочет «Фиорентина», клуб из самого красивого города Европы. «Спартак», клуб совсем с другим количеством болельщиков, стоит у ваших дверей с контрактом в руках. Но вы все равно выбираете «Локомотив». Почему?

    – Вы помните, как я оказался в Москве? Это был 2012 год. В «Тоттенхэме» у меня было не все хорошо, я был в аренде в Леверкузене, и вот Билич и «Локомотив» дают мне один из лучших шансов моей жизни. Здесь у меня друзья, здесь отличный стадион. Москва, что бы вы ни говорили, – замечательный город. Но главное, я еще не все отдал «Локомотиву», что должен. Здесь в меня верили всегда. Летом уже должен был я поверить в «Локомотив».

    – Открываем «Википедию». Ведран Чорлука, титулы – все выиграно в Загребе, плюс один-единственный Кубок – с «Локомотивом». Кажется, должно быть обидно.

    – Когда я приезжаю в сборную Хорватии, мы садимся и каждый рассказывает, что у них хорошего в клубе. Модрич говорит, что они выиграли с «Реалом», Ракитич – что в «Барселоне», Манджукич – как там в «Ювентусе». И так далее, все парни по очереди. А я сижу и молчу и мечтаю, что когда-нибудь я им скажу тоже: мы выиграли чемпионат, мы взяли Кубок. А пока – да, обидно. Я остался в том числе и для того, чтобы это исправить, – сказал Чорлука.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    11.10.2016 21:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 октября 2016, 15:30

      Чарли молодец, успехов тебе в карьере и счастья в жизни!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 12 октября 2016, 12:32

      ты явно заслуживаешь большего! Спасибо за такие слова!

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 октября 2016, 09:13

      Рассказал бы что к нам вернулась легенда)))))Наши дурочки только ради этого и терпят 10е поражение подряд.Клуб ведут в фнл аля динамо а они со своей легендой.

      0
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      Рейтинг: +30

      Texac777 12 октября 2016, 06:03

      Жди у моря погоды)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 12 октября 2016, 05:23

      Мужик!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 12 октября 2016, 01:59

      Молодец, искренне сказал, рубанул правду-матку.

      "...Когда начался процесс смены руководства...." - а вот это уже на заметку рулевым отечественного футбола, - сколько можно свистопляской заниматься? Клубы-банкроты, клубы -призраки, спонсоры-твари, -...игроки уж не знают куда сбежать от финансового беспредела и воровства !... Командиры-пердуны, спортмастеры! - не надо мешать развитию настоящего современного футбола! Наведите порядок во всех лигах и дивизиях! Дайте возможность играть футболистам и радоваться болельщикам всех сёл, аулов, городов, стран и континентов!
      С грустью и надеждой на лучшее. С ув.

      5
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 12 октября 2016, 01:27

      красава, если это не просто слова

      4
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 октября 2016, 01:17

      Настоящий Капитан.

      4
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 12 октября 2016, 00:03

      Москва, что бы вы ни говорили, – замечательный город. !!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 23:13

      Чорлука хорошо сказал. Нашим бы поучиться у него отношению к делу и интересам клуба. Один из лучших иностранцев нашего чемпионата!

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