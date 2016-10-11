Мальдини: «Я не хочу, чтобы «Милан» использовал меня просто в качестве символа»

Бывший игрок «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал свой отказ стать техническим директором клуба.

«Я не выдвигал никаких финансовых требований. На первой же встрече с руководством я несколько раз повторил, что ключом к сотрудничеству будет понимание моих полномочий. Я подчеркнул, что готов изо всех сил работать над серьезным проектом, но никогда не соглашусь, чтобы меня использовали в качестве символа.

Мне предложили роль технического директора, а перед тем предполагается назначить спортивного директора. Согласно иерархии организации, с которой меня ознакомили, с ним я должен буду обсуждать любую идею, покупки и продажи игроков. Я спросил, что будет, если у нас возникнут разногласия, на что генеральный директор ответил, что решать будет он.

Я сказал, что это не может быть основой команды-победителя», – заявил Мальдини.