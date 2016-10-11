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    Нойштедтер: «Я хотел играть в еврокубках, а в «Рубине» этой возможности у меня бы не было»

    Защитник сборной России и «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал, по каким мотивам он решил продолжить карьеру в Турции.

    «Рубин» выходил на меня, но я в итоге решил переехать в Турцию. В «Фенербахче» я переходил, потому что клуб и тренер были во мне очень заинтересованы. То же самое было и в «Рубине», но у «Фенера» на тот момент были шансы попасть в Лигу чемпионов. Я хотел играть в еврокубках, а в Казани этой возможности у меня бы не было. «Рубин» не очень хорошо стартовал в чемпионате России, но дело не в этом. Хотя легко могу представить себя игроком российского клуба», – заявил Нойштедтер.

    Источник: Sports.ru

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    11.10.2016 15:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 октября 2016, 11:03

      Это хорошо,что ты мечтал играть в Еврокубках и не попал в Рубин!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 октября 2016, 18:13

      Ну вот теперь вообще не играешь! Подогреваешь только

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 октября 2016, 16:54

      Ага, вот в Фенере прям таки играешь... на лавке в шашки...

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 11 октября 2016, 16:24

      На все готовенькое хочет, хитрец!!! Мерзкий тип

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 11 октября 2016, 16:15

      Честно говоря каждый раз,когда вижу эту фамилию не хочется её разобрать и прочитать правильно)))

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 октября 2016, 15:57

      Не мешало бы сначала играть научиться, а уже потом в еврокубках.

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