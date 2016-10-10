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    Овчинников: «Слова о собаке? Не намерен отвечать на это, у меня много других дел»

    Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников отметил, что не намерен отвечать своему коллеге из «Терека» Рамзану Цуцулаеву, назвавшему его ранее собакой. Напомним, член тренерского штаба армейцев высказался по поводу конфликта между главой союза ММА России Федором Емельяненко и чеченскими бойцами смешанного стиля, за что и удостоился нелицеприятных высказываний от Цуцулаева.

    «Слова Цуцулаева про собаку? Всем желаю удачи, а коллегам здоровья и хорошего дня. Больше никаких комментариев по этому поводу не будет. Я никак не буду отвечать на это или действовать, у меня много других дел, я занят», – сказал Овчинников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2016 18:18
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 11 октября 2016, 17:33

      У Овчины, очко сжалось.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      tootoo 10 октября 2016, 21:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вляпываться в историю было время? Комментировать всё подряд (и Сёмина, и Бубнова, и Емельяненко) есть время? А тут вдруг сразу много дел появилось..

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 10 октября 2016, 20:57

      Как говорил ВВП " Кто как обзывается, тот так и называется".

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Fucking sportag 10 октября 2016, 20:08

      Грамотно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 10 октября 2016, 19:38

      Да в жопу его, Серег. Забей. Умный промолчит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 10 октября 2016, 19:14

      Что такое Цуцулаев? С чем это едят? Никто не знал и не узнает. Зато теперь ясно, что это обладает явной способностью вылизывать зад своего хозяина-тезки.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 10 октября 2016, 19:06

      О футболе думать надо!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 10 октября 2016, 19:01

      Ну и правильно. Зачем человеку говорить с собаками о собаках.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 10 октября 2016, 18:33

      Сергей Иванович мужик!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 10 октября 2016, 18:33

      Держись, Босс!!!

      4
      Ответить
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