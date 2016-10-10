Гаджиев: «В РФПЛ судьи часто допускают ошибки в пользу богатых и авторитетных клубов»

Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ!
Благодаря Будогосскому, безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России!
Как только назначили Будогосского уровень судейских СКАНДАЛОВ вырос в РАЗЫ!!!
Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру!
Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского!
Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)!
Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!!
Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!!
А почему??? Догадаться не сложно!
Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
- Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отказался обсуждать качество судейства в матче девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). При этом специалист подчеркнул, что в российском чемпионате арбитры нередко допускают ошибки в пользу богатых и авторитетных клубов. Напомним, арбитр Сергей Иванов, обслуживавший встречу в Санкт-Петербурге, удостоился неудовлетворительной оценки за свою работу.
«Что могу сказать об уровне судейства в матче «Зенит» – «Спартак»? Не хочу комментировать, это вопрос к судейскому департаменту. Я лишь могу сказать, что в нашей стране судьи часто допускают ошибки в пользу самых богатых и авторитетных клубов. Но я думаю, что эта проблема существует не только в России.
Кто является главным претендентом на победу в РФПЛ? Думаю, у «Зенита» в борьбе за чемпионство больше шансов, чем у их конкурентов. У этой команды есть действительно большой потенциал. «Зенит» – организованный клуб с сильным тренерским штабом. Правда, ЦСКА наверняка до конца будет сражаться за победу в турнире», – сказал Гаджиев.