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    Гаджиев: «В РФПЛ судьи часто допускают ошибки в пользу богатых и авторитетных клубов»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отказался обсуждать качество судейства в матче девятого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2). При этом специалист подчеркнул, что в российском чемпионате арбитры нередко допускают ошибки в пользу богатых и авторитетных клубов. Напомним, арбитр Сергей Иванов, обслуживавший встречу в Санкт-Петербурге, удостоился неудовлетворительной оценки за свою работу.

    «Что могу сказать об уровне судейства в матче «Зенит» – «Спартак»? Не хочу комментировать, это вопрос к судейскому департаменту. Я лишь могу сказать, что в нашей стране судьи часто допускают ошибки в пользу самых богатых и авторитетных клубов. Но я думаю, что эта проблема существует не только в России.

    Кто является главным претендентом на победу в РФПЛ? Думаю, у «Зенита» в борьбе за чемпионство больше шансов, чем у их конкурентов. У этой команды есть действительно большой потенциал. «Зенит» – организованный клуб с сильным тренерским штабом. Правда, ЦСКА наверняка до конца будет сражаться за победу в турнире», – сказал Гаджиев.

    Источник: Itasportpress

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    10.10.2016 17:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 29 августа 2017, 18:59

      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
      Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ!
      Благодаря Будогосскому, безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России!
      Как только назначили Будогосского уровень судейских СКАНДАЛОВ вырос в РАЗЫ!!!
      Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру!
      Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ имени Будогосского!
      Единственный ВЫХОД - это надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
      Будогосский всегда ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ внедрения в футболе и в нашем российском чемпионате системы видеопомощи арбитрам (VAR)!
      Мутко против! Бутенко против! Будогосский - ПРОТИВ! Колосков - ПРОТИВ! Николаев, Сельдяков и прочие арбитры все - ПРОТИВ!!!
      Баскаков - ПРОТИВ! Чеботарёв - ПРОТИВ! Все чиновники РФС выступают - ПРОТИВ!!!
      А почему??? Догадаться не сложно!
      Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
      - Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
      Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие чиновники РФС, в ПОСТЫДНОМ "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под СМЕШНЫМИ предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 октября 2016, 19:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит богатый клуб-он это хотел сказать и поэтому часто будет зарабатывать очки таким именно образом.

      -4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 10 октября 2016, 18:41

      и не только в футболе судьи в пользу богатых

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 октября 2016, 17:42

      Мог бы и конкретнее сказать в пользу московских клубов и зенита , еще исключение игры в чечне и дагестане ... там просто обосссаться можно от страха

      -1
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