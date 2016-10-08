Руни грозит штраф в размере 3,5 миллиона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может быть оштрафован на крупную сумму денег по причине уклонения от уплаты налогов. Налоговая служба Великобритании может потребовать с игрока «красных дьяволов» 3,5 миллиона фунтов стерлингов за нарушение законодательства. Чтобы обойти налоги, футболист применил схему с вложением средств. Делал он это посредством сторонней компанию четыре раза за последние пять лет.

В применении подобного механизма подозревается не только Руни, но и другие инвесторы.