Лемина попал в сферу интересов «Арсенала»

«Арсенал» проявляет заинтересованность в услугах хавбека «Ювентуса» Марио Лемина. Минувшим летом 23-летнего игрока в своих рядах хотели видеть «Лестер» и «Шальке», теперь же «канониры» готовы всерьез побороться за габонца, стоимость которого составляет 20 миллионов евро.

Лемина выступает в составе «старой синьоры» с лета 2015 года. Футболист изначально перебрался в Турин из «Марселя» на правах аренды, а перед началом нынешнего сезона «бьянконери» выкупили права на него его у провансальцев за 9,5 миллионов евро и подписали четырехлетний контракт.