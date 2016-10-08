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    Пильгуй: «В «Зените» вратарь подобен саперу. Права на ошибку у него нет»

    Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился своим мнением касательно уровня мастерства голкиперов «Зенита».

    «В питерском клубе голкипер подобен саперу. Права на ошибку у него нет. Из того списка, что сейчас обсуждается в прессе, наиболее реальным кандидатом считаю Александра Беленова. Хотя оптимальной эту кандидатуру можно назвать только в свете ближайших перспектив. А такому клубу, как «Зенит», нужно думать о будущем и подтягивать молодых вратарей.

    Как вратарю, кто из зенитовских голкиперов больше нравится? Это неправильная постановка вопроса. Кержакова я знаю еще по совместной работе в юношеской сборной России, Лодыгин произвел большое впечатление в своих первых матчах за «Зенит». Оба вратаря хорошего класса, который соответствуют стоящим перед питерским клубом задачам. В очередной раз повторюсь: все зависит от их психологического состояния. Видимо, и Кержаков уже чувствует, что главный тренер команды не доверяет ему на 100 процентов», – заявил Пильгуй.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.10.2016 10:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 14:45

      Хрен с ним, с Зенитом. Питерские - не навсегда!

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 8 октября 2016, 14:32

      За Питер не болею,но Мишка Керж-я бы ему дал шанс !

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 8 октября 2016, 13:57

      Да от защиты всё зависит,зачем вратари выбегают куда то из ворот?чтобы страховать защитников которые проебались,а поставь в Зенит хоть Ноера,хоть Беленова не важно,пока в защити есть НЕТУ.

      0
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > narkozanos 8 октября 2016, 15:58

      косяков за лодыгиным больше чем у всех вратарей рфпл !!!!!за 2 сезана
      вот 2 матча того сезона на выезде с цска с спартаком все 4 гола еого тупейшие ошибки у меня бабушка даже его отхуесосила за это

      -1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Андрей Владимирович 8 октября 2016, 20:29

      У всех вратарей есть слабые стороны,вот Лодыгин на выходах играет пздц,не может просчитать свои действия,у него однотипные ошибки же,он перестал быть уверенным в защите у себя в голове,поэтому вечно пытается выбежать неоправданно.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 октября 2016, 13:30

      ну и кто Беленов?

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      Рейтинг: +189

      Непутриот 8 октября 2016, 12:22

      Доверие-отмазка! Акинфею доверяют слишком и что??? на ровном месте спотыкается и в клубе и в сборной!!! талантливых вратарей у нас молодых много, не хваетает стабильности, т.е. мастерства...

      2
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      Рейтинг: +6335

      порт 8 октября 2016, 12:06

      Мне кажется что на данный момент нужно больше доверять Кержакову, и посмотреть на его игру, а дальше уже думать о покупке ещё одного кипера.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 8 октября 2016, 11:10

      Это касается не только Зенита, а вообще всех команд.
      Вратари всегда на последнем рубеже, выручил - молодец, нет - всех собак на них, просто вратарские ошибки видны сразу (как и судейские кстати) ,а ошибки например нападающих сходят с рук , типа ничего страшного.

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