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    Иванов: «Официальная задача «Терека» на сезон – попасть в еврокубки»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов отметил, что руководство клуба поставило перед командой задачу по итогам сезона пробиться в еврокубки.

    «Да, официальная задача – попасть в еврокубки. Раньше были только разговоры на эту тему, а теперь все серьезно.

    А почему нет? Скоро вот сборная в Грозном сыграет. Думаю, всем понравится. Люди в республике спортивные, чемпионов много. Борцов, боксеров в первую очередь. Нужно и футбол подтягивать. За те годы, что я в «Тереке», никогда не было никаких оскорблений, болельщики на личности не переходят. Зритель благодарный», – заявил Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2016 07:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 9 октября 2016, 07:40

      Надо

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 15:01

      Ага, и у каждого второго - золотой Стечкин

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 октября 2016, 09:54

      Время покажет

      0
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      Рейтинг: +10

      df45fhh 8 октября 2016, 09:30

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — http://2qu.ru/leviron

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 октября 2016, 09:20

      И я желаю Тереку войти в еврокубки. Терек достойная команда, желаю ему
      удачи. Лишь бы судьи не помешали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 8 октября 2016, 15:02

      Ахахах! Насмешил с судьями. Футбол-то из Грозного смотришь?

      -3
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