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    Овчинников: «Игнашевич – образец футболиста»

    Бывший вратарь «Локомотива», а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал наиболее одаренных игроков футбольным интеллектом, партнерами которых он был в своей спортивной карьере.

    «Я играл со многими футболистами. Не буду говорить про зарубежных игроков, хочу выделить Диму Лоськова. У него и человеческие качества на высочайшем уровне. Тот же Игнашевич, он столько лет играет на таком уровне. Мне посчастливилось с ним поиграть в «Локомотиве», а потом в сборной. На мой взгляд, он образец футболиста. Он очень умный защитник. Именно этих двух футболистов я и выделяю», – заявил Овчинников.

    Источник: Спорт FM

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    08.10.2016 06:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 октября 2016, 15:23

      Помним-помним, как Ари намедни издевательски обыграл Игнашевича, после чего закатил круглого Игорьку.

      -2
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      Рейтинг: +32

      tootoo > Aztec58 8 октября 2016, 15:33

      Может, Смолов?) Ну хотя перепутать допустимо, оба русские парни :D

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8122

      nik55 8 октября 2016, 13:47

      а сам

      -1
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