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    Могилевец: «Под руководством Бердыева хочется работать и добиваться результата»

    Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец поделился впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева в «Ростове».

    – В чем гений Курбана Бердыева, у которого вы провели прошлый сезон в «Ростове»?

    – Главное – дисциплина. Все продумывается до мелочей. Как он сам говорит, важен каждый нюанс. Просит, чтобы футболисты выкладывались по максимуму и ни на секунду не теряли концентрации. Он сам подавал нам пример, ответственно относится к делу. В ответ команда старалась его не подвести и оставляла на поле все силы. Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу. Хочется работать и добиваться результата.

    – Почему у Бердыева так прогрессируют футболисты?

    – Потому что объясняет каждому игроку, как действовать на поле. Каждого видит насквозь. Если выполнять его требования, прислушиваться к его советам, все будет хорошо и начнешь прогрессировать.

    – Есть такая формулировка – найти своего тренера. Судя по тому, что в «Ростове» вы все время играли в основном составе, Бердыев – ваш тренер?

    – Доверие тренера всегда важно! Атмосфера в команде тоже помогала мне прогрессировать. Очень благодарен Бердыеву и всему «Ростову», всем моим бывшим партнерам. Мне было приятно там находиться

    Источник: «Советский спорт»

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    07.10.2016 17:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 8 октября 2016, 09:21

      Бердыев лучший тренер в РФПЛ... это факт, но неудобный для руководства, лезет в финансы..

      -3
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      Рейтинг: +767

      товрос > B_A_IV 8 октября 2016, 17:58

      он сейчас вице-президент и поэтому финансы это его дело

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 8 октября 2016, 08:29

      Могилевец может вернутся,Бердыев его возьмет в любое время назад,а вот Новосельцев...

      0
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      Рейтинг: +24

      evergreen1 > товрос 11 октября 2016, 02:08

      есть инфа, что зимой приползет на карачках. из-за жены своей он туда уехал, долбанный каблук

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 октября 2016, 20:07

      Надо Саввиди и Бердыева помирить и будет в Ростове всё ОК на 100 процентов.

      0
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      Рейтинг: -50

      Зенит Оле Оле Оле > compka 7 октября 2016, 21:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты дурак???

      -6
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      Рейтинг: +201

      ЗаЖиМ > Зенит Оле Оле Оле 7 октября 2016, 21:57

      Сдохни мразь сумрачного города дождей и дерьма!

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос > compka 8 октября 2016, 08:35

      очень трудно их помирить,наверное невозможно,надо искатьнового спонсора ,я слышал Донэнерго будет,может оно и к лучшему

      1
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 7 октября 2016, 18:40

      Да у Бердыева даже Ротенберг прогрессировал ))
      Вон когда Локо приезжал, после матча подошел к каждой трибуне, и ему похлопали тоже, хоть в Ростове с ЗП проблемы, но футболисты все равно тепло вспоминают свое время в нем.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 октября 2016, 17:54

      Давай обратно к нам, Паша.

      7
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