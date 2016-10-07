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    Селюк: «Думаю, карьера Озбилиза закончена. Он сбитый летчик»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, в прошлом представлявший интересы полузащитника Араза Озбилиза, прокомментировал информацию о том, что армянский футболист может перейти из «Бешикташа» в «Терек».

    «Озбилиз уже забыл, когда последний раз играл в футбол. Это сбитый летчик, не уровень «Терека». В прошлом сезоне «Бешикташ» отдал его в аренду в «Райо Вальекано», но даже в этой команде, вылетевшей из Примеры, он практически не играл, так как недостаточно хорош.

    Озбилиз был моим футболистом в прошлом, но после скандального перехода из «Кубани» в «Спартак» я не имею к нему никакого отношения. Бог все видит, поэтому сейчас он нигде не играет и уже сделал несколько операций на крестообразных связках. Думаю, его карьера закончена. Подтверждение тому его пребывание в «Бешикташе» и «Райо Вальекано», за которые он сыграл в общей сложности чуть более 100 минут за девять месяцев.

    Не стоит терять время на Озбилиза, так как неоднократный разрыв крестообразных связок ни к чему хорошему не приведет. «Терек» — сильный клуб с большими амбициями. Уверен, что такой футболист им не нужен даже бесплатно», — сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.10.2016 16:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 7 октября 2016, 21:50

      Ух ты ж! И к скандальному переходу-то он не причастен, и Кадырова в "Терек" лизнул... Дипломат...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 18:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И этого недофутболиста Челоянц нехило пристроил в Спартак.

      -4
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      Рейтинг: +288

      фантоци > Aztec58 7 октября 2016, 19:08

      Этож каким надо быть ублюдком ,что бы радоваться травмам человека?-это я про селюка,но по ходу к тебе это тоже относиться

      3
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 7 октября 2016, 18:32

      какой гнусный агентишка

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 октября 2016, 18:11

      Желаю удачи Аразу, а Селюку ......в общем ничего не желаю.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 октября 2016, 18:06

      Походу он Араза и сглазил засранец, раз так нещадно его поливает грязью...

      3
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 7 октября 2016, 17:41

      Видать чем-то насолил Селюку,что бесится и злорадствует

      4
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      Рейтинг: +3470

      FRZZ 7 октября 2016, 17:16

      Нельзя радоваться чужим неудачам, особенно когда это связано со здоровьем.

      7
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 7 октября 2016, 17:13

      Агенты - барыги, перекупы. Паразиты.

      6
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > altezzik 7 октября 2016, 17:51

      Истина!

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 октября 2016, 17:13

      Недавно я писал про Селюка: "Селюк психически болен?" Теперь я смело могу написать: "Селюк психически болен!" Это моё личное оценочное мнение.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      SquazzaDew 7 октября 2016, 17:00

      Агенты - дрянь современного футбола. Балаболы, махинаторы и растлители.

      3
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