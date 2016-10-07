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Леонтьев хочет играть за «Спартак» в Премьер-лиге

7 октября 2016, 13:53
5

Полузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев поделился мнением об уровне Футбольной национальной лиги, а также подчеркнул, что готов выступать за основную команду красно-белых.

— Что скажете об уровне ФНЛ?

— Если сравнивать со вторым дивизионом, то он намного выше. Скорости, класс игроков, стадионы, количество болельщиков — все другое. Но мы уже чувствуем себя в этой лиге уверенно. Особенно нравится, что на «Спартак-2» приходят зрители. Это приятно, даже если болеют против тебя. И еще важнее, что на выездные матчи всегда прибывает группа спартаковских болельщиков. Нас даже во Владивостоке поддерживали! После финального свистка подходим к трибуне и благодарим ребят.

— К возможному дебюту в РФПЛ готовы?

— Там скорости и класс исполнителей еще выше, это очевидно. Но чувствую в себе силы играть, тем более что уже работал с главной командой. Психологических проблем точно быть не должно. Готов доказывать.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Леонтьев Игорь
Комментарии (5)
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tilvan
1475840089
было подумал, что Валерий
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omnikolaev
1475840182
посмотрел статистику его, последнее результативное действие его произошло в июле 15 года. ФНЛ это максимум для него, уже 22...
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oyabun
1475841163
По предсезонке произвел очень хорошее впечатление своей игрой в товарищеских встречах. Надо подтягивать парня к основе. Если не давать таким как он шанс, то о какой смене поколений можно говорить?
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Молчуновский
1475847730
Певец Леонтьев? Так ему же под 70. Во молодец. Видать уровень игроков таков, что он всерьез надеется поиграть за Спартак в Пельмень-лиге. Пожелаю ему удачи, а то его уже забывать начали.
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VVM1964
1475853666
НУ СКОЛЬКО МОЖНО ДАВАТЬ ТАКИЕ ДЕБИЛЬНЫЕ ЗАГОЛОВКИ ???!!!
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