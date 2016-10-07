Леонтьев хочет играть за «Спартак» в Премьер-лиге

Полузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев поделился мнением об уровне Футбольной национальной лиги, а также подчеркнул, что готов выступать за основную команду красно-белых.

— Что скажете об уровне ФНЛ?

— Если сравнивать со вторым дивизионом, то он намного выше. Скорости, класс игроков, стадионы, количество болельщиков — все другое. Но мы уже чувствуем себя в этой лиге уверенно. Особенно нравится, что на «Спартак-2» приходят зрители. Это приятно, даже если болеют против тебя. И еще важнее, что на выездные матчи всегда прибывает группа спартаковских болельщиков. Нас даже во Владивостоке поддерживали! После финального свистка подходим к трибуне и благодарим ребят.

— К возможному дебюту в РФПЛ готовы?

— Там скорости и класс исполнителей еще выше, это очевидно. Но чувствую в себе силы играть, тем более что уже работал с главной командой. Психологических проблем точно быть не должно. Готов доказывать.