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    Бубнов: «Потеря Еременко сильно скажется на ЦСКА»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение УЕФА отстранить на 30 дней от матчей полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    «Еще в четверг был удивлен отсутствием Романа Еременко не только в основном составе финской сборной в игре против исландцев, но и в запасе. Для ЦСКА отстранение Еременко — серьезный удар. У них и так были большие проблемы с «Ростовом», потому что не играли Понтус Вернблум и Алан Дзагоев. Эти люди организуют игру, их отсутствие означает большие проблемы для ЦСКА. Еременко в последнее время пребывал в хорошей форме, много забивал. Через него и Дзагоева строится вся игра армейцев в атаке. С учетом того, что Траоре не в лучшем состоянии, то на армейцах это, конечно, скажется очень сильно.

    В принципе они могут выйти из этой ситуации. У них есть два варианта на позиции Еременко: Натхо и Головин. Однако в любом случае избежать потери атакующего потенциала не удастся. Кроме того, Роман здорово действовал в прессинге, вступал в отбор при потере мяча, то есть выполнял большой объем работы. Равноценной замены ему нет — он такой же системообразующий футболист, как Вернблум. Будь швед в матче с «Ростовом», ЦСКА мог бы не проиграть. Они являются ключевыми игроками центральной оси, отсутствие любого из них сказывается на игре. В следующем туре ЦСКА играть с «Уфой», которая умеет закрываться. Вскрывать такую оборону без Еременко будет очень тяжело. У ЦСКА вообще сложнейший календарь на ближайшие 30 дней. Там и «Монако» в Лиге чемпионов, там и «Спартак» с «Локомотивом» и «Амкаром» в РФПЛ… Полагаю, что трудный график и отсутствие Еременко повлияет на положение армейцев в чемпионате России и Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.10.2016 13:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 октября 2016, 20:56

      а почему УЕФА не комментирует? кто знает? должна быть четко обозначенная причина, 1 месяц - это же не шутки, две игры в лиге чемпионов.

      Еременко - очень полезный игрок, видимо произошла ссора с тренерами Финляндии, а те настучали в УЕФА. На сайте ЦСКА написано, что Роман вызван в сборную на две игры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 7 октября 2016, 20:55

      Гинер оказывается не всё то и купил(((будем надеяться на лучшее

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 октября 2016, 18:22

      Понадеемся, что так и будет.

      -3
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 7 октября 2016, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да будуть все драть это ЦСКА как Зенит Спартак!!!

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 7 октября 2016, 16:36

      попали в переплет

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 7 октября 2016, 16:36

      Тут бы и Широков пригодился)

      -2
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      Рейтинг: +415

      radga 7 октября 2016, 16:33

      Интересно, что скоро начнется новый стеб, как когда-то Титова?

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 7 октября 2016, 16:01

      и здесь спонсирующий УЕФА Газпром включил адмресурс)

      -1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 7 октября 2016, 15:22

      Широков пусть свою карьеру размораживает срочно )

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 7 октября 2016, 15:09

      Все нужно ЦСКА сливать ЛЧ!

      1
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