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    Митрофанов: «Разговоры о судействе со стороны «Спартака» – удел слабых»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказал мнение о работе судейства в матче 9-го тура чемпионата России против «Спартака» (4:2).

    «Как можно говорить об административном ресурсе «Зенита», когда у нас первый вице-президент РФС выступает с публичной и абсолютно субъективной критикой судьи, и при этом все прекрасно знают, с каким клубом он духовно и исторически связан?

    Если серьезно, мне кажется, все подобные разговоры со стороны представителей «Спартака» – удел слабых. К сожалению, истерия, которая разжигается после этого матча, нивелирует прекрасную игру, которую показывает «Спартак» на поле в этом сезоне.

    Когда происходит победа, мы слышим про великий «Спартак», когда поражение – про вселенский заговор. Мне кажется, это неспортивно. Это неуважение к соперникам, к труду собственных тренеров и футболистов. Заводят команду, заводят болельщиков, накаляются отношения, которые и без того не нужно накалять», — сказал Митрофанов.

    Источник: Sports.ru

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    07.10.2016 12:13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 7 октября 2016, 18:25

      Чмошник

      -1
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      Рейтинг: +415

      radga 7 октября 2016, 16:50

      Митрофанов. Оттого что ты здесь разную хрень морозишь, зениту авторитета не придашь, а унижения своего...... оно тебе надо?

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 октября 2016, 15:02

      Гнилье Митрофанова вылезло наружу,зачем оправдываться если ни в чем не виновен.????????? Гнида.

      5
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 7 октября 2016, 14:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нормальный клуб завоёвывает себе аудиторию болельщиков, а Спартак скурвился и опустился до уровня закулисных интриг.

      -6
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 7 октября 2016, 14:51

      Правильно меркулит, действительно истерия. Тошнит уже от Спартака, был народный клуб, миллионы болельщиков по всей стране. А ныне не клуб а скандальная баба, с истерическими болелами. Бесконечный пиар и пыль в глаза. Много шума, мало толку.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 7 октября 2016, 14:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нормальное было судейство,что все разнылись,да и счет по игре!!!4 банки пропустить,судья виноват...

      -4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 октября 2016, 14:17

      На сколько тогда Зенит должен быть слаб,что Боаш после каждого проигранного матча жаловался?

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 октября 2016, 14:03

      Понты какие то... Уже всеми признано, что судейство было ниже плинтуса!!! А Спартак об этом чаще говорит, потому что это затронуло именно наши интересы! Посмотрю на вас, когда попадёте в похожую ситуацию...
      Кстати, а Зенит забыл, как Боаш после каждого матча о судействе отзывался!???

      2
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 7 октября 2016, 14:00

      Когда Спартак слил лигу европы, никто так не возмущался.

      4
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 7 октября 2016, 14:00

      Удел слабых давить на судей когда очко играет!Игроки что неспособны сами выиграть?Боитесь?

      -1
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