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УЕФА рассмотрит «дело Еременко» в течение месяца

7 октября 2016, 11:16
4

Комитет УЕФА планирует в течение ближайшего месяца рассмотреть ситуацию с отстранением полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Роман Еременко.

«Мы действительно получили от КДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении Романа Еременко на 30 дней. До выяснения всех обстоятельств дела ни клуб, ни игрок дополнительных комментарии давать не будут. Прошу отнестись к этому с пониманием, так как существует регламентная норма УЕФА, согласно которой, пока дело не закрыто, никто не может раскрывать его детали. Заседание КДК по сути вопроса состоится в течение месяца», – сообщил руководитель пресс-службы армейцев Сергей Аксенов.

Напомним, что Еременко временно отстранили от футбола на 30 дней. Его подозревают в употреблении «снюса».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (4)
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Nerlinger
1475830339
Как прознали интересно?
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vladimir-7
1475833561
Месяц будут разбираться и выяснится, что Ерёменко не виноват, а игры в ЛЧ без него будут проиграны. Вот чего добивается УЕФА. Продолжение европейских санкций против России. Следующие Ростов,Зенит итд.
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Пиво без газа
1475834657
Разве снюс является допингом?! Настоящую причину скрывают.
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