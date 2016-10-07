УЕФА рассмотрит «дело Еременко» в течение месяца

Комитет УЕФА планирует в течение ближайшего месяца рассмотреть ситуацию с отстранением полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Роман Еременко.

«Мы действительно получили от КДК УЕФА официальное уведомление о временном отстранении Романа Еременко на 30 дней. До выяснения всех обстоятельств дела ни клуб, ни игрок дополнительных комментарии давать не будут. Прошу отнестись к этому с пониманием, так как существует регламентная норма УЕФА, согласно которой, пока дело не закрыто, никто не может раскрывать его детали. Заседание КДК по сути вопроса состоится в течение месяца», – сообщил руководитель пресс-службы армейцев Сергей Аксенов.

Напомним, что Еременко временно отстранили от футбола на 30 дней. Его подозревают в употреблении «снюса».