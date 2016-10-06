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    Бубнов: «Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижу»

    Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем товарищеском матче между сборной Россией и Коста-Рикой. По мнению Бубнова, россияне когда-нибудь смогут стать чемпионами мира, но он этого уже не увидит.

    «Команда осталась без Акинфеева, однако с вратарями сейчас проблем точно нет. У тренера есть выбор, и вызванные Джанаев, Крицюк и Беленов — достаточно сильные игроки. Думаю, в стартовом составе появится Джанаев. Зато по-прежнему остаются проблемы в обороне. Правда, до недавнего времени у нас была сыгранная связка центральных защитников Березуцкий-Игнашевич, но Сергей завершил свою карьеру в сборной, а Березуцкий может и не сыграть в ближайшей встрече. Так что у нас и без того давно были проблемы в обороне, а с учетом изменений в составе их может стать больше.

    Зато если некоторое время назад в команде не хватало форвардов, сейчас их стало много. Есть и Полоз, и Дзюба, и Канунников, и Кокорин, и другие нападающие. Правда, количество футболистов и наличие выбора у тренера тоже не всегда гарантирует результат, ведь очень многое зависит от их сыгранности, а с этим также бывают проблемы. Именно поэтому хорошо, когда футболисты играют в одном клубе — мы это увидели на примере все тех же Игнашевича и Березуцкого из ЦСКА.

    В целом же я не раз говорил о том, что следовало уже давно начать наигрывать молодежь в сборной России. Но тренеры этого не делали в погоне за быстрым результатом. В итоге после предстоящего чемпионата мира перед нами вновь может встать проблема полного отсутствия приличной команды. Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижу», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.10.2016 20:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 17:01

      что-то я такого и в прошлом не припомню.....
      хотя был шанс , но тогда засудил швед.( это свинам про засуживание) вот там да с семи метровых офсайдов забивали нам...

      -1
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      Рейтинг: +350

      zadira56 7 октября 2016, 05:59

      И я не увижу)

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 октября 2016, 05:30

      Может не умеем играть в футбол.
      Так Кубки привозили из Европы: и при Власти, и при Демократии.
      И становились Чемпионами Европы, играя дома по системе весна-лето-осень.
      И Олимпийские игры выигрывали. У самих бразильцев.
      Так может не умеем играть в футбол? Нет, умеем. А вот систему менять надо. И чем раньше, тем лучше.

      0
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      Рейтинг: +29

      Дарумаш 7 октября 2016, 01:51

      Тебя колатушку(форма безмозглой головы) дано не хотят видеть на страницах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 7 октября 2016, 00:14

      будет сенсация,если доживешь.

      -1
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 7 октября 2016, 00:08

      а вдруг

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 7 октября 2016, 00:03

      с этим трудно не согласиться

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 октября 2016, 23:59

      Бубнов много чего повидал, главное чтобы мы смогли это в своей жизни увидеть...

      0
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 6 октября 2016, 23:56

      ok

      0
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      Рейтинг: +550

      Жентус 6 октября 2016, 22:59

      В сборной Чемпионов мира игроки должны играть мирового уровня. А у нас уровень 5-0 Ростову от Баварии отлететь. Вот вам немецкая машина из футболистов мирового уровня, многие за сборную Германии играют, которая действительно претендует на победу в грядущем чемпионате мира. И что по итогам? Да они нас настолько сильнее, что и сравнивать нельзя. Я почему Ростов беру, потому что команда выступает очень сильно у нас в чемпионате, там теперь играют наши сборники, команда сама по себе хорошего уровня, да, но это не звезды мировой величины, у нас в стране таких игроков вообще нету. Звезды мировой величины и в команде должны играть мировой величины, а таких то нынче не так много, даже Тотенхем тот же нельзя отнести к топ грандам мирового футбола.
      Если мы хотим, чтобы наша сборная стала чемпионом мира, то наши топ клубы должны состоять в основном из русских игроков и быть на уровне топ команд, вроде Баварии, Реала, Барселоны и т.д. А часть игроков еще и играть за такие команды. Но поскольку у нас даже в перспективе таких игроков нет, а те что есть -это наше все на ближайший чемпионат мира, то на домашнем чемпионате мира, можно вообще ничего от нашей сборной не ждать. Ждите звезд господа, ждите звезд, если они будут.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Жентус 7 октября 2016, 04:08

      Не, я, конечно, понимаю, можно не любить "Ростов", даже сильно не любить. Только для чего приводить пресловутые 5:0 в качестве псевдоаргумента, да еще и применительно к сборной? Спросите, почему, псевдо? Да хотя бы потому, что по Вашей логике команда, сливающая все той же немецкой машине полуфинал (до которого, кстати, еще и дойти нужно!) с еще более неприличным счетом 1:7, безнадежно слаба, а на "звезданутую" Германию нужно вообще молиться, как на икону.
      Только вот чудо-немцы потом ЕВРО проигрывают, те, что им на том же мундиале 0:4 влетели, эту Европу берут, а слабаки олимпийскую вершину покоряют. Как так?!
      А вот так! Просто это все Мистер Футбол с его НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬЮ. Как говорится, мячик-то круглый...
      Так что на любые Ваши аргументы при желании можно с легкостью отыскать другие контраргументы. То же ЕВРО, выигранное по сути бездарной Грецией, "Лестер" или "Ростов" опять же вдруг откуда ни возьмись... Продолжать? Не буду. Скажу только, что не в звездах дело. Кто такая "Стяуа"? Заштатная, как сказал бы Некостя Дзю, командишка, как-то мимоходом ставшая лучшей в Европе.

      P.S. А в реплику Бубнова сам (без удовольствия, правда) внес бы маленькое уточнение: "... станет... но этого никто не увидит".

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